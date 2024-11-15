Фиаско Черчесова со сборной Казахстана, поражение Аргентины, Медведев вылетел с итогового, у Смолова пропали часы за 8 млн, Дзюба знает, что скажет Путину, немецкие клубы уходят из твиттера и другие новости

1. Крайне неудачно пока играет Казахстан при Черчесове – четвертое поражение подряд, ноль голов в пяти играх и вылет из дивизиона B Лиги наций.
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