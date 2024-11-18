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Около тысячи новых контейнеров установили в Ногинском кластере с января

Около тысячи новых контейнеров установили в Ногинском кластере с января

Региональные операторы Московской области продолжают обновлять контейнерный парк для ТКО. С начала года в Ногинском кластере установили 956 новых контейнеров взамен испорченных или украденных, а также отремонтировали более 3,1 тысячи баков.

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