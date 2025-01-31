В школьные столовые – меню депутатских: появилось предложение в Госдуме, кормить школьников как депутатов Ольга БезродняяВ новостях появилась информация, внедрение которой кардинально изменит подход к питанию школьников.
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