Почему зимой и осенью возникает дефицит витамина D и как его восполнить?

Знаете ли вы, что большинство проблем со здоровьем возникают из-за недостатка витамина D? Особенно часто люди чувствуют себя плохо осенью и зимой, потому что гораздо реже видят солнечный свет, который запускает выработку жизненно важного витамина.
Знаете ли вы, что большинство проблем со здоровьем возникают из-за недостатка витамина D? Особенно часто люди чувствуют себя плохо осенью и зимой, потому что гораздо реже видят солнечный свет, который запускает выработку жизненно важного витамина.
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