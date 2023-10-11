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IRONGAMERS - игры на ПК и консолях

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Облачный стриминг PS5 запустится в этом месяце, опубликован полный список доп...

Облачный стриминг PS5 запустится в этом месяце, опубликован полный список доп...

Облачный стриминг PS5 запустится в этом месяце, опубликован полный список дополнительных/премиум-игр для PS PlusРанее в этом году Sony пообещала, что запустит облачную потоковую передачу PS5 для подписчиков PlayStation Plus Premium где-то в этом году, а теперь они объявили, что новая функция появится в этом месяце.

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