Облачный стриминг PS5 запустится в этом месяце, опубликован полный список доп...

Облачный стриминг PS5 запустится в этом месяце, опубликован полный список дополнительных/премиум-игр для PS PlusРанее в этом году Sony пообещала, что запустит облачную потоковую передачу PS5 для подписчиков PlayStation Plus Premium где-то в этом году, а теперь они объявили, что новая функция появится в этом месяце.