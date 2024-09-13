«ВСУ готовятся к фазе обороны»: в западной прессе оценили ход контрнаступления российской армии в Курской области

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Готовится к фазе обороны - значит пока в фазе наступления. Достоверной информации о ситуации под Курском в России нет, и это удивительно, даже об этом не смогли позаботиться заранее, ноне только Алаутдинов да Сладков, по наитию, как то вместе отдуваются своими трудами за остальных врунишек по заказу.