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«ВСУ готовятся к фазе обороны»: в западной прессе оценили ход контрнаступления российской армии в Курской области

«ВСУ готовятся к фазе обороны»: в западной прессе оценили ход контрнаступления российской армии в Курской области

Россия начала крупное контрнаступление в Курской области, перейдя от обороны к выдавливанию ВСУ из региона, которые заняли его часть в результате начавшегося 6 августа вторжения.

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Комментарии
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E
Ed
Готовится к фазе обороны - значит пока в фазе наступления. Достоверной информации о ситуации под Курском в России нет, и это удивительно, даже об этом не смогли позаботиться заранее, ноне только  Алаутдинов да Сладков, по наитию, как то вместе отдуваются своими трудами за остальных врунишек по заказу.
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