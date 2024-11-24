НДФЛ для работающих родителей снизят до 6 %

НДФЛ для работающих родителей планируют снизить до 6 %. Оставшиеся 7 % будет возмещать государство. Об этом в интервью "Парламентской газете" рассказала член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.