Рубио: США готовы участвовать в урегулировании по Украине, но не бесконечно

Американский министр иностранных дел Марко Рубио заявил, что Соединенные Штаты Америки готовы участвовать в урегулировании конфликта на Украине столько, сколько необходимо, но не бесконечно, особенно если прогресс отсутствует.
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