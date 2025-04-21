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Курские новости

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Благодатный огонь озарил Курск

Благодатный огонь озарил Курск

Знаменский кафедральный собор Курска наполнился светом Благодатного огня, доставленного из Москвы. Корреспондент «Известий» сообщила о многолюдности в храме, где люди, несмотря на трудности приграничного региона, верят, что Пасха принесет долгожданную радость.

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