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Александр Балуев: «Стараюсь быть счастливым»

Александр Балуев: «Стараюсь быть счастливым»

«Чем дольше живёшь, тем сложнее быть счастливым, но я стараюсь» «Благословите женщину», «Московская сага», «Гибель империи»… Александр Балуев, сыгравший в десятках кинофильмов, на сей раз выступил как режиссёр и впервые снял собственную картину.

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