Александр Балуев: «Стараюсь быть счастливым»

«Чем дольше живёшь, тем сложнее быть счастливым, но я стараюсь» «Благословите женщину», «Московская сага», «Гибель империи»… Александр Балуев, сыгравший в десятках кинофильмов, на сей раз выступил как режиссёр и впервые снял собственную картину.