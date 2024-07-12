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Звезды ведут к успеху: Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2024 года

Звезды ведут к успеху: Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2024 года

Звезды ведут к успеху: Финансовый гороскоп на неделю с 15 по 21 июля 2024 года Юлия ПономареваПланета Меркурий — занимает позицию главного финансового «элемента» уравнения, который в настоящее время находится в удачном положении.

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