"Крикните "Свобода!" и сдавайтесь": раскрыто, как воевали корейцы под Курском

АБ Александр Балушкин Зачем скрывали от населения, наличие данных военослужащих от населения в этом и вера колеблется о правдивости информации, кругом вранье

Кошмар Ты как дитё малое. Всему своё время... Есть такое понятие - военная тайна. Реальная война, это тебе не танчики в компьютере гонять.😀