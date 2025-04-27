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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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"Крикните "Свобода!" и сдавайтесь": раскрыто, как воевали корейцы под Курском

"Крикните "Свобода!" и сдавайтесь": раскрыто, как воевали корейцы под Курском

Военный корреспондент Александр Коц после того, как начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов в ходе доклада президенту РФ Владимиру Путину об освобождении Курской области отметил роль военных КНДР, опубликовал в своем телеграм-канале подробности, как корейцы помогли российским войскам.

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Комментарии
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АБ
Александр Балушкин
Зачем скрывали от населения, наличие данных военослужащих от населения в этом и вера колеблется о правдивости информации, кругом вранье
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3 час.
Кошмар
Ты как дитё малое. Всему своё время... Есть такое понятие - военная тайна. Реальная война, это тебе не танчики в компьютере гонять.😀
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3 час.
Николай Арзамасцев
Чего ты там несёшь, утырок: - Лукавого... (белярюси)... стреляли по РУССКИМ...???
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8 мин.
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