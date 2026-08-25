От ледника Гренландии откололся ледяной остров размером с Манхэттен

Ледник Петерманн на северо-западе Гренландии — один из крупнейших шельфовых ледников острова. Его плавающий язык тянется на десятки километров в фьорд, и периодически от него откалываются крупные блоки льда.
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