Читатель Толстов: настоящий тру-крайм и королевская семья Виндзоров

«Читатель Толстов» на сайте «ТОП Тверь» представляет новый обзор, в котором можно найти самые интересные новинки российского книгоиздания: историю стареющего шпиона, переиздания главной марксистской книги столетней давности и воспоминания бывшего пресс-секретаря российского президента о трофейной охоте.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии