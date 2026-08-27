«Четкое изображение даже при контровом свете, каждый кадр – кинематографический». Vivo и MediaTek подготовили пять технологий, которые должны вывести мобильную видеосъёмку на новый уровень

Новый комплекс функций ориентирован на профессиональную съёмку 4K Vivo и MediaTek совместно разработали пять технологий обработки видео для новых флагманских смартфонов Первая — специальный аппаратный блок для профессиональной записи Log-видео в 4K с частотой 120 кадров/с и 10-битной глубиной цвета.