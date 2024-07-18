35-летняя украинка подожгла себя у здания суда из-за мобилизации мужа

Жительница Украины подожгла себя перед зданием суда в поселке Ракитное Белоцерковского района Киевской области в знак протеста против отказа в отсрочке от мобилизации супруга, сообщает украинское издание "Страна.
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