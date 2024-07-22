Куда сходить в Омске на День города? Приводим список наиболее интересных мероприятий, которые состоятся на этой неделе.
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Куда сходить в Омске на День города? Приводим список наиболее интересных мероприятий, которые состоятся на этой неделе.