На следующей неделе в Омске начнется празднование Дня города. Приводим список наиболее интересных мероприятий, которые состоятся в эти дни.
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На следующей неделе в Омске начнется празднование Дня города. Приводим список наиболее интересных мероприятий, которые состоятся в эти дни.