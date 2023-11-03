Филиппо: Зеленский должен перестать надеяться на НАТО и начать думать о мире

Лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что Владимир Зеленский должен перестать надеяться на помощь со стороны Североатлантического альянса и начать думать о заключении мира с Россией.
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