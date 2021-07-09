Карельские Вести

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Родителям разъяснили, из-за чего они могут лишиться детских пособий

Родителям разъяснили, из-за чего они могут лишиться детских пособий

Пенсионный фонд Карелии предупредил матерей-одиночек и беременных о важности правильного заполнения заявлений на выплаты Имеющим право на получение ежемесячных «детских» выплат объяснили, как нужно правильно заполнять заявление на их получение.

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