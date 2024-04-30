На выставку трофейной техники в Москве доставили M88A1 производства США

На выставку трофейного вооружения и захваченной в ходе спецоперации западной техники, которая проходит на Поклонной горе в Москве, пригнали бронированную ремонтно-эвакуационную машину (БРЭМ) M88A1 американского производства.
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