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День рождения жены принес директору магазина многомиллионный выигрыш

День рождения жены принес директору магазина многомиллионный выигрыш

Решение испытать удачу москвич принял прямо на работе Директор магазина из Москвы стал обладателем лотерейного выигрыша в 13,6 млн рублей.

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