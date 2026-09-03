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FiNE NEWS

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Захарова прокомментировала реакцию ООН на удары Киева по мирным жителям

Захарова прокомментировала реакцию ООН на удары Киева по мирным жителям

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова в интервью РИА Новости высказала критику в адрес Организации Объединённых Наций за реакцию на удары Вооружённых сил Украины по мирным жителям.

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