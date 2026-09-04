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ИА Регнум

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Трамп выразил уверенность, что Путин не стремится атаковать страны НАТО

Трамп выразил уверенность, что Путин не стремится атаковать страны НАТО

Президент России Владимир Путин не стремится атаковать страны Североатлантического альянса. Об этом 4 сентября заявил президент США Дональд Трамп в ходе общения с журналистами в Белом доме.

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