"Погиб на СВО? Ну и поделом", — заявила вдове погибшего русского солдата директриса

Игорь Морозов

а сколько ещё таких шелар-ов с мужьями у нас в России осело? А мы продолжаем их жалеть и принимать , и даже сажать на довольно высоктие руководящие должности. Как бы в последствии не пришлось сожалеть о принятии их у нас в России. Они видимо попритихли сейчас, а вот чуть -чуть оперятся и начнут показывать нам свою внутренность гнилово бандеровского национализма. Пора уже нашим органам приступить к реальному прогнозированию и профилактике и приезжих украинцев, и мигрантов из азиатских республик. Мы очень и УПУСТИЛИ и запустили ВСЁ ЭТО У СЕБЯ В СТРАНЕ.Просыпайся правительсто и руководство страны. А то кресло жопами продавили под собой, а головами совсем перестали работать . Капает очень приличная КОПЕЙКА в карман, чего напрягаться. Эх страна, пока петух жаренный в жопу не клюнет , не пошевелятся. А может уже и жопу проклевали всю ,но она стала такой жёсткой в креслах , что чувствовать её совсем перестали?