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"Игора Драйв дрифт-вызов" — юбилейные соревнования пройдут в сентябре

"Игора Драйв дрифт-вызов" — юбилейные соревнования пройдут в сентябре

Участники получат по-настоящему уникальную возможность – кроме "дрифт-вызова", главная трасса "Игора Драйв" используется для дрифта всего один раз в году.

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