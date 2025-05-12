Перемирие закончилось, полетели «Герани»: Карта специальной военной операции на Украине на 12 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваПосле краткого перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы, обстановка на линии боевого соприкосновения вновь накалилась до предела.