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Перемирие закончилось, полетели «Герани»: Карта специальной военной операции на Украине на 12 мая 2025 года и анализ событий в мире

Перемирие закончилось, полетели «Герани»: Карта специальной военной операции на Украине на 12 мая 2025 года и анализ событий в мире

Перемирие закончилось, полетели «Герани»: Карта специальной военной операции на Украине на 12 мая 2025 года и анализ событий в мире Юлия СоколоваПосле краткого перемирия, объявленного президентом РФ Владимиром Путиным в честь 80-летия Победы, обстановка на линии боевого соприкосновения вновь накалилась до предела.

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