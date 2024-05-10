Госдума РФ 10 мая рассмотрит кандидатуру Мишустина на пост премьер-министра

А

Александр

Нужны не представители партий или самовыдвиженцы, а те, кто умеет хоть что-то делать в интересах страны и ее граждан, а не на пользу своего кармана, сватов, приятелей, спонсоров из числа нуворишей. И фильтр должен быть не из числа голосов пипла и рекомендаций «своих» людей, и не в виде шоу претендентов на должности. Есть администрация президента, ГД и СФ, ФСБ и СК. Пока от деятельности существующих типа одобренных разрастаются только «рублевки», толпы неприкасаемых наглецов и прохвостов. Да еще прикрытых гостайной об источниках их доходов. И за это люди голосуют?