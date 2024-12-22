Топ популярных товаров к Новому году возглавили искусственные ели

Россияне скупают и украшения со змеями.фото: flickr.comИскусственные ели названы лидерами рейтинга самых популярных товаров для новогодних праздников в 2024 году, следует из исследования маркетплейса «Мегамаркет» и медиахолдинга Rambler&Co.
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