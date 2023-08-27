В Госдуме предложили лишать приобретённого гражданство за уклонение от мобилизации

Законопроект собираются внести для рассмотрения на следующей неделе. Инициативы наделит государство правом лишать приобретённого гражданства и депортировать тех, кто уклоняются от постановки на учёт и отказываются выполнять воинские обязанности.
Законопроект собираются внести для рассмотрения на следующей неделе. Инициативы наделит государство правом лишать приобретённого гражданства и депортировать тех, кто уклоняются от постановки на учёт и отказываются выполнять воинские обязанности.
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