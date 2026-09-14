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Царьград

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Во Владимирской области не хватает 50 учителей в школах

Во Владимирской области не хватает 50 учителей в школах

К началу 2025/26 учебного года в общеобразовательных учреждениях Владимирской области не были заполнены порядка 50 учительских вакансий.

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