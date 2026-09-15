Глава ведомства затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего жителя Алтайского края

В социальных медиа сообщается, что в Алтайском крае шестеро человек избили 16-летнего подростка. Отмечается, что противоправные действия пресек прохожий, который вмешался в происходящее.
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