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Происшествия

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Глава ведомства затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего жителя Алтайского края

Глава ведомства затребовал доклад о ходе расследования уголовного дела по факту противоправных действий в отношении несовершеннолетнего жителя Алтайского края

В социальных медиа сообщается, что в Алтайском крае шестеро человек избили 16-летнего подростка. Отмечается, что противоправные действия пресек прохожий, который вмешался в происходящее.

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