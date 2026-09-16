Более 95% судей в России начнут использовать ИИ к 2030 году

Российская судебная система готовится к масштабной технологической перестройке. Согласно Концепции внедрения технологий искусственного интеллекта в судопроизводство, утверждённой председателем Верховного суда Игорем Красновым, уже к 2030 году более 95% судей будут применять в своей работе сервисы на базе ИИ.