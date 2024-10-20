Главный редактор RT Маргарита Симоньян в шоу «Право знать!» назвала политику украинского президента Владимира Зеленского «отчаянием лошары».
«Отчаяние лошары»: Симоньян описала политику Зеленского «дворовым языком»
Комментарии
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АК
Александр Крылов
Точнее жидовского недоноска и не назвать!
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18 час.
Борис Леонтьев
НАТО вообще напоминает дворовую шпану, которая сбилась в кодлу и шарится по улицам с целью на кого бы напасть. Ну, а Украина в лице Зеленского, это тот мелкий шкет, которого кодла высылает впереди себя чтобы он задирал прохожих.
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17 час.
VG
Vasily Golov
Политика Зеленского методично унижать Россию.1.Резолюции ПАСЕ и Генассамблеи ООН о нарушении прав жителей Крыма приняты 2.Трибунал по морскому праву )задержание трех кораблей ВМС и 22 моряков) состоялся.обменяли 20 моряков и 2-х сотрудников СБУ на граждан Украины.3.Был иск в Суд в Гааге о геноциде граждан Украины Россией.Суд не нашел признаков геноцида,Суд был. 4.Штрафы Газпрому присудили5.Суд Лондона не признал долг в 3,6 млрд долларов как кредит государству Украина. 6.Выписан ордер на арест Президента России и детского амбудсмена.Вот это политика.
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15 мин.
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