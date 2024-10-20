«Отчаяние лошары»: Симоньян описала политику Зеленского «дворовым языком»

Борис Леонтьев

НАТО вообще напоминает дворовую шпану, которая сбилась в кодлу и шарится по улицам с целью на кого бы напасть. Ну, а Украина в лице Зеленского, это тот мелкий шкет, которого кодла высылает впереди себя чтобы он задирал прохожих.