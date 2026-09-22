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Двое рабочих погибли в канализационном коллекторе в Борском округе

Двое рабочих погибли в канализационном коллекторе в Борском округе

БОР, 22 сентября, ФедералПресс. В поселке Боталово-4 Нижегородской области в результате несчастного случая при работах в канализационном коллекторе погибли двое мужчин.

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