В калужскую Резвань вернулась вода

В поселке Резвань и деревне Плетеневка, входящих в городскую черту Калуги, восстановили водоснабжение, прерванное из-за аварии В посёлке Резвань и деревне Плетенёвка, входящих в городскую черту Калуги, восстановили водоснабжение, прерванное из-за аварии.
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