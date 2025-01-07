В калужскую Резвань вернулась вода

В поселке Резвань и деревне Плетеневка, входящих в городскую черту Калуги, восстановили водоснабжение, прерванное из-за аварии В посёлке Резвань и деревне Плетенёвка, входящих в городскую черту Калуги, восстановили водоснабжение, прерванное из-за аварии.