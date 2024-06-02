Скончался выдающийся полярник Артур Чилингаров

Артур Николаевич Чилингаров, известный полярный исследователь, удостоенный званий Героя Советского Союза и Героя Российской Федерации, скончался в возрасте 84 лет, сообщает ТГ-канал музея современной истории России.
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