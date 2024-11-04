1922 год — открытие гробницы Тутанхамона

4 ноября 1922 года была обнаружена гробница фараона Тутанхамона в Египте. Гробница расположена в Долине Царей, и это единственная почти не разграбленная гробница, дошедшая до учёных в первозданном виде, хотя ее и вскрывали дважды гробничные воры.