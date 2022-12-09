Как украсить елку в 2023 году: 80 стильных идей

Как украсить елку в 2023 году: 80 стильных идейСимвол наступающего года — Черный Водяной Кролик. Несмотря на темный цвет, он считается стопроцентно благоприятным, поскольку этот пушистый зверек в восточной астрологии относится к счастливым знакам.