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Как украсить елку в 2023 году: 80 стильных идей

Как украсить елку в 2023 году: 80 стильных идей

Как украсить елку в 2023 году: 80 стильных идейСимвол наступающего года — Черный Водяной Кролик. Несмотря на темный цвет, он считается стопроцентно благоприятным, поскольку этот пушистый зверек в восточной астрологии относится к счастливым знакам.

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