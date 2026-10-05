В Тульской области отменена опасность БПЛА

В Тульской области объявили отбой опасности БПЛА. Об этом сообщил губернатор региона.В Тульской области объявили отбой опасности БПЛА.
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