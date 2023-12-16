Миронов: Владимир Путин пойдет на выборы в 2024 году самовыдвиженцем

Действующий глава Российской Федерации Владимир Путин не будет выдвигаться от какой-либо партии, президент пойдет на выборы самовыдвиженцем, заявил РИА Новости депутат Госдумы и руководитель фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов.
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