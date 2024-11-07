Исчез по пути с остановки на дачу: уголовное дело по статье «Убийство» возбудили омские следователи из-за пропажи пенсионера в камуфляже.
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Исчез по пути с остановки на дачу: уголовное дело по статье «Убийство» возбудили омские следователи из-за пропажи пенсионера в камуфляже.