Министр обороны Британии Бен Уоллес: мы постоянно недооценивали аппетит России к агрессии

Британские стратеги делают работу над ошибками на конференции по сухопутной войне RUSI 2022«Мы постоянно недооценивали аппетит России к агрессии; ошиблись, позабыв про Аль-Каиду; пропустили подъем Китая; и утешили себя, что киберпространство, по крайней мере, вне поля зрения и, как минимум, вне забот среднего избирателя», — перечислил ошибки британского правительства и военных глава Минобороны Бен Уоллес, выступая на конференции по сухопутной войне в Королевском институте объединенных служб.