Thanks to Schroeder: journalists found an interesting detail inside Putin's residence

The press secretary of the Russian president, Dmitry Peskov, in a conversation with the journalist of the Vesti information service, Pavel Zarubin, told about an interesting detail inside the residence of the head of state.
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