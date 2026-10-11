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The Eurasia Daily news agency

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Thanks to Schroeder: journalists found an interesting detail inside Putin's residence

Thanks to Schroeder: journalists found an interesting detail inside Putin's residence

The press secretary of the Russian president, Dmitry Peskov, in a conversation with the journalist of the Vesti information service, Pavel Zarubin, told about an interesting detail inside the residence of the head of state.

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