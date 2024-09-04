"Может, их еще наградить?!": южноуральцы не согласны с наказанием двадцати малолеток, напавших на женщину с малышом

Читатели "Царьграда" рассказали, чего стоит опасаться пострадавшей. Наш материал "Узнали всех двадцать: наказание для малолеток, напавших на женщину с малышом, оказалось неожиданным" вызвал большой отклик в нашем Дзен-канале.