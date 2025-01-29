"Ведомости": структуры аэропорта Домодедово попали под иностранное влияние

Структуры московского аэропорта Домодедово оказались под иностранным влиянием. Об этом, ссылаясь на иск Генеральной прокуратуры Российской Федерации (ГП) к группе компаний аэропорта, сообщает газета "Ведомости".
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