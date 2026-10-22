26 октября 2026 года в Государственном Кремлевском дворце состоится гала-концерт "Марис Лиепа. Отмечаем 90-летие вместе!", приуроченный к юбилею легендарного артиста.
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