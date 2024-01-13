Минобороны: ВС России утром ударили «Кинжалами» по объектам ВПК Украины

Российские военные утром 13 января нанесли групповой удар, в том числе гиперзвуковым ракетным комплексом «Кинжал», по объектам военно-промышленного комплекса Украины, которые производили снаряды и беспилотники.
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