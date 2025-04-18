Слов нет, одни эмоции: Лолита Милявская зачитала текст доноса на нее

Певица обматерила автора письма на имя директора ДК «Аксион». Лолита Милявская Belkin Alexey/news.ru/Global Look PressЛолита Милявская продолжает сталкиваться с регулярной отменой ее выступлений в разных городах России.
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