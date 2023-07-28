Япония запретила экспортировать в РФ машины с объемом двигателя более 1,9 литра

Глава министерства экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура объявил, что правительство страны в рамках нового пакета антироссийских ограничений решило запретить экспортировать в Россию автомобили с объемом двигателя более 1,9 л.
Глава министерства экономики, торговли и промышленности Японии Ясутоси Нисимура объявил, что правительство страны в рамках нового пакета антироссийских ограничений решило запретить экспортировать в Россию автомобили с объемом двигателя более 1,9 л.
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